L’ICESCO lance son programme de formation des jeunes

L’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO), en partenariat avec le ministère de la Culture en Azerbaïdjan, la Commission nationale azerbaïdjanaise pour l’éducation, les sciences et la culture, l’École supérieure du pétrole de Bakou et la Fondation "NewSpace Innovation a lancé dimanche 12 septembre 2021, un programme pour former les jeunes à la création et au développement de petits projets dans le domaine de la technologie et de l’innovation.

Le programme de l’ICESCO à l’endroit des jeunes comprend un camp de formation de 2 jours et une session de cours intensifs de six semaines pour permettre aux participants d’appliquer la formation dispensée et de démarrer leurs propres entreprises. Il sera mis en œuvre au cours de la prochaine période dans 10 autres États membres de l’ICESCO. Le but est de soutenir l’économie créative dans le monde islamique, promouvoir les startups opérant dans le domaine technologique et lancer plus de 150 entreprises d’ici fin 2025. Un jury spécial est chargé de sélectionner les trois meilleurs projets soumis par les équipes de chaque pays pour participer à la phase finale et présenter les idées de leurs projets à plusieurs institutions donatrices et investisseurs afin de fournir le financement nécessaire à leur mise en œuvre.

Lors de la cérémonie de lancement du Programme à Bakou, Dr Salim M. AlMalik, Directeur général de l’ICESCO, a souligné que cette initiative vise à renforcer les capacités des jeunes diplômés du monde islamique et soutenir les femmes. A l’en croire, les jeunes et les femmes sont dotés de compétences créatives à même de contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable.

Pour M. Elnur Aliyev, Premier ministre adjoint de la Culture en Azerbaïdjan, les relations entre l’ICESCO et l’Azerbaïdjan sont étroites dans de nombreux domaines. Il a souhaité plein succès aux participants. Aussi, M. Elmar Qasimov, doyen de l’École supérieure du Pétrole de Bakou, a-t-il salué les efforts de l’ICESCO pour soutenir les États du monde islamique, dont l’Azerbaïdjan, soulignant l’importance du Programme de formation auquel participent 23 équipes.

Le Conseiller au Secteur des Sciences et de la Technologie Dr Sharif a mis l’accent sur le haut niveau de coopération entre l’Organisation et l’Azerbaïdjan.

Le Programme s’inscrit dans le cadre de la nouvelle vision de l’ICESCO, reposant sur l’accès de tous les États du monde islamique au potentiel des nouvelles technologies dans tous les domaines, afin de parvenir au développement durable. Dans sa première phase, le Programme se focalise sur le renforcement des capacités des jeunes participants à élaborer les modèles d’affaires et à réaliser les études de marché. Il portera initialement sur cinq secteurs, notamment l’agriculture, les médias numériques, la technologie financière, les divertissements et les jeux, ainsi que le tourisme et la technologie alimentaire.

