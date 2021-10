L’ICESCO lance le think tank pour la pensée, les lettres et les arts

L’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) lance jeudi 14 octobre 2021, le think tank international de l’ICESCO pour la pensée, les lettres et les arts, sous le thème : « La culture pour repenser le monde », en présence de hautes personnalités, à savoir des ministres, des présidents d’universités, de professeures et de spécialistes de ce domaine.

Le lancement débutera à 9h00 UTC (10h00 heure de Rabat) en présentiel au siège de l’Organisation à Rabat et à distance. Cet évènement s’inscrit dans le cadre des journées internationales ouvertes de l’ICESCO et sera étalé sur toute l’année, pour faire le tour des universités, centres de recherche et institutions culturelles dans différents pays.

Le lancement sera l’occasion de présenter le think tank international de l’ICESCO pour la pensée, les lettres et les arts, qui travaille en collaboration avec 100 penseurs et professeurs, pour publier leurs articles sur la plateforme numérique « ICESCO Agora » affiliée au think tank, en cinq langues : arabe, anglais, français, espagnol et allemand. Cette plateforme constitue un espace numérique international ouvert aux scientifiques, chercheurs, intellectuels et créateurs les plus éminents, d’Orient, d’Occident, d’Asie et d’Afrique, et a publié à ce jour 58 articles rédigés par 36 auteurs.

Le think tank vise à enrichir le travail d’un certain nombre de plateformes numériques au sein du projet « Routes de l’ICESCO vers l’avenir », relier des penseurs de différents continents, et mettre en avant la culture et les sciences, comme base de connaissances. Le think tank permet également de comprendre les phénomènes éducatifs, sociaux et économiques actuels, et de se fonder sur la culture et les savoirs comme levier majeur permettant à l’homme de face à la transformation numérique, et pour adopter une nouvelle approche culturelle et créative qui garantit la diversité linguistique, intellectuelle et sémantique.

La séance d’ouverture sera lancée par une allocution de Dr Salim M. AlMalik, Directeur général de l’ICESCO, et y prendront part Dr Ines Abdel-Dayem, ministre de la Culture en République Arabe d’Égypte, Cheikha Mai Al Khalifa, Présidente de l’Autorité de la culture et des antiquités du Royaume de Bahreïn, Dr Youma Fall, ministre-conseiller auprès du Président de la République du Sénégal, M. Michel Menga M’Essone, ministre de la Culture et des Arts de la République gabonaise, et Dr Mohamed Zarrou, Doyen de la Faculté des Lettres, des Langues et des Arts, Université Ibn Tofail de Kénitra. Les travaux du lancement du think tank peuvent être suivis en direct sur la page Facebook officielle de l’ICESCO, via le lien suivant : https://www.facebook.com/ICESCO.Fr/live.

13 octobre 2021 par ,