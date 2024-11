L’ICANN et Smart Africa s’associent pour dynamiser la gouvernance de l’Internet en Afrique

La Société pour l’attribution des noms de domaine et des numéros sur Internet (ICANN) a signé un Protocole d’accord avec Smart Africa, marquant ainsi une étape décisive dans le développement des compétences en matière de gouvernance de l’Internet en Afrique. Smart Africa est une alliance de pays africains, d’organisations internationales et d’acteurs du secteur privé mondial dont la mission est de faire avancer l’agenda numérique de l’Afrique. Grâce à cette collaboration, l’ICANN et Smart Africa cherchent à encourager la transformation numérique en tirant parti de l’expertise et des ressources de chacune des organisations.

Le protocole d’accord met en avant un engagement commun en vue de promouvoir un Internet stable, sûr et inclusif en Afrique, tout en jetant les bases d’une collaboration à long terme. En vertu de ce protocole, les deux organisations, en étroite coopération avec la Coalition pour une Afrique numérique s’engagent à :

– organiser des événements de développement des capacités et des ateliers de formation pour autonomiser les parties prenantes africaines ;

– organiser des activités de communication et de promotion de la participation afin de sensibiliser le public aux enjeux de la gouvernance de l’Internet, là où les missions de l’ICANN et de Smart Africa s’entrecroisent ;

– accroître la participation des parties prenantes africaines aux discussions sur la gouvernance de l’Internet.

« Cette collaboration avec Smart Africa témoigne de la volonté de l’ICANN de garantir que chaque communauté dispose des ressources et des connaissances nécessaires pour façonner leur avenir numérique », a indiqué Sally Costerton, présidente-directrice générale par intérim de l’ICANN. « Ensemble, nous bâtissons une infrastructure Internet plus robuste et plus sûre, qui permettra à un plus grand nombre d’Africains d’être en ligne, tout en favorisant l’autonomisation des communautés et la croissance économique sur tout le continent. »

« L’Internet est un levier incontournable de la transformation numérique africaine, et ce partenariat avec l’ICANN démontre notre engagement en faveur d’un avenir numérique plus sûr, stable et inclusif pour le continent. La signature du protocole d’accord marque une étape stratégique du renforcement des capacités de l’Afrique en matière de gouvernance de l’Internet. Cette collaboration nos permet de doter les parties prenantes africaines des connaissances et des ressources dont elles sont besoin pour façonner l’avenir de l’Internet », a déclaré Lacina Koné, PDG de Smart Africa.

En outre, l’ICANN et Smart Africa travaillent en partenariat dans le cadre d’une initiative de la Coalition pour une Afrique numérique visant à mettre en place des programmes de développement des capacités sur mesure pour les gouvernements et les législateurs. Cette initiative aidera les parties prenantes africaines à approfondir leurs connaissances sur les fonctions techniques de l’Internet et à améliorer leur contribution à la gouvernance mondiale de l’Internet. Elle s’aligne aussi sur la mission de la Coalition pour une Afrique numérique, lancée par l’ICANN pour connecter davantage d’Africains en ligne, grâce à une infrastructure Internet sûr et résiliente.

À propos de Smart Africa

Smart Africa est une alliance de pays africains, d’organisations internationales et d’acteurs du secteur privé mondial qui ont pour tâche de faire avancer l’agenda numérique de l’Afrique. Forte de l’engagement audacieux et innovateur des chefs d’état africains, l’Alliance cherche à accélérer le développement socio-économique durable du continent et à faire entrer l’Afrique dans l’économie du savoir grâce à un accès abordable aux réseaux à large bande et à l’utilisation des TIC. Dans la perspective de créer un marché numérique unique en Afrique d’ici 2030, Smart Africa rassemble des États membres pour accélérer la numérisation du continent et créer un marché commun. Lancée en 2013 par sept chefs d’État africains, l’Alliance compte aujourd’hui 39 pays membres représentant plus d’un milliard de personnes et plus de 50 membres du secteur privé déterminés à promouvoir la vision de l’Afrique et à contribuer à son progrès.

À propos de l’ICANN

La mission de l’ICANN est de garantir un Internet mondial sûr, stable et unifié. Pour contacter une personne sur Internet, vous devez saisir une adresse sur votre ordinateur ou autre dispositif : un nom ou un numéro. Cette adresse doit être unique pour permettre aux ordinateurs de s’identifier entre eux. L’ICANN coordonne ces identificateurs uniques à l’échelle mondiale. La société ICANN a été fondée en 1998 en tant qu’organisation à but non lucratif, reconnue d’utilité publique. Elle rassemble au sein de sa communauté des participants du monde entier.

