L’HCBE lance une campagne de collecte de sang à Cotonou

Sous le patronage du ministère de la santé, le Haut Conseil des Béninois de l’Extérieur (HCBE) organise une campagne de collecte de sang à Cotonou.

Fréjus Hounyovi, président du HCBE a procédé ce vendredi 20 décembre 2019 au Collège d’enseignement général Zogbo au lancement de la campagne de don de sang en présence du directeur de l’Agence Nationale pour la Transfusion Sanguine (ANTS), du directeur du CEG Zogbo et autres invités.

Le Haut Conseil des Béninois de l’Extérieur (HCBE) apporte sa modeste contribution à la collecte de sang. La campagne a débuté au CEG Zogbo et va se poursuivre à l’Hôpital d’instruction des Armées.

Antonin Guèdègbé directeur du CEG Zogbo s’est réjoui du choix de son école pour cette initiative louable du HCBE. « C’est une opération d’une grande envergure », a-t-il indiqué. Pour lui, « c’est devoir de souscrire à cette campagne ». « Depuis l’annonce de cette opération, toute cette semaine nous avons fait la sensibilisation dans toutes les classes. L’opération sera une réussite », a-t-il ajouté.

Selon le président du Haut Conseil des Béninois de l’Extérieur Fréjus Hounyovi, le CEG Zogbo a été choisi parce que « d’abord c’est une école, ce sont des jeunes, des enfants ». « Il faut les habituer à ce genre d’acte dès le bas âge et ils grandiront en comprenant que c’est quelque chose de naturel », explique-t-il.

A en croire Fréjus Hounyovi, l’équipe du Haut Conseil des Béninois de l’Extérieur depuis son installation a décidé de faire autrement en lançant cette première activité de campagne de collecte de sang. Cette initiative qui permet entre autres de faire face à la pénurie de sang dans les hôpitaux, annonce-t-il peut se faire chaque année.

« Nous allons faire le maximum en invitant nos frères de la diaspora et les différentes sections dans les différents pays à donner leur contribution également », a-t-il déclaré.

Le président du HCBE, a au nom du bureau, félicité la secrétaire à l’organisation Mme Sofiath Bouraima, les autorités du secteur de la santé notamment l’ANTS et le directeur du CEG Zogbo.

D’après le directeur général de l’ANTS, Orou Bagou Yorou Chabi, les cibles en ce qui concerne la collecte de sang sont beaucoup plus les élèves et les universitaires. « Chaque fois que l’occasion se présente pour aller au contact de nos cibles (...), nous sommes prêts. C’est une opportunité que nous saisissons pour collecter une fois encore ce liquide précieux que nous allons mettre à la disposition des populations », a-t-il confié.

Il a profité de cette occasion pour rassurer les populations. « Aujourd’hui, le sang que nous prélevons au niveau des donneurs est un sang sécurisé. Lorsque le sang est prélevé, nous pouvons tracer cette poche depuis celui qui a donné jusqu’au receveur. Tout est bien documenté et conservé », assure-t-il.

Une poche de vie peut sauver plusieurs vies, c’est pourquoi il invite la population béninoise à poser cet acte de citoyenneté.

La campagne de don de sang se poursuit ce samedi 21 décembre 2019 à l’Hôpital d’instruction des Armées à Cotonou.

Akpédjé A.AYOSSO

20 décembre 2019 par