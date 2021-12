L’Etat-major général fait le point de la situation

Deux soldats tués, deux assaillants neutralisés et des blessés graves, c’est le bilan des attaques perpétrés contre les positions des Forces de défense et de sécurité le 30 novembre dans la commune de Banikoara et le 1er décembre 2021dans la région de Matéri.

L’attaque survenue le 30 novembre à Mékrou Yinyin dans la commune de Banikoara et celle du 02 décembre 2021 à Porga, dans la commune de Matéri se sont soldées par la mort de deux soldats et de deux assaillants.

A la suite des attaques, le Chef d’état-major de l’armée de terre, le Colonel Gbaguidi Fructueux a présenté ses « sincères condoléances à tous les militaires de l’armée de Terre et aux familles de nos camarades tombés les armes à la main.››

Les militaires blessés ont été évacués pour une prise en charge dans une structure sanitaire. ‹‹ Ceux-ci bénéficient déjà d’une prise en charge adéquate ››, précise un communiqué de l’Etat-major des Forces armées béninoises.

Le Haut commandement des forces armées rassure la population que tout est mis en oeuvre pour assurer la défense du territoire national ainsi que la sécurité des personnes et des biens. ‹‹(...) les unités des Forces de défense et de sécurité sont en alerte pour faire face à toutes velléités ennemies ››, précise le communiqué de l’Etat-major.

M. M.

2 décembre 2021 par