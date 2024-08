L’Espagne domine la France et s’offre la médaille d’or

Fin du choc au Parc des Princes. La finale du tournoi olympique homme a livré son verdict. Au terme d’une rencontre folle, c’est l’Espagne qui a pris le dessus sur la France. La Roja a arraché la victoire dans les prolongations (3-5).



Y aura pas de médaille d’or pour les Bleus Espoirs de Thierry Henry au terme de la finale du tournoi olympique qui a opposé la France à l’Espagne ce vendredi soir. Le pays hôte devra finalement se contenter de la médaille d’argent dans ce tournoi olympique.

Tout n’a pas marché comme souhaité pour la bande à Thierry Henry. Et pourtant, les Bleus avaient parfaitement entamé le match par un but rapide de Millot qui a profité d’une boulette de Tenas à la 11e minute. Les Espagnols ont vite réagi en égalisant et en prenant un large avantage grâce à un doublé de Fermin Lopez (18e et 25e) et un coup franc de Baena (28e).

De retour des vestiaires, la France est revenue au score. Akliouche, d’abord, a dévié un ballon qui a fini sa course au fond (79e). Et dans le temps additionnel, Kalimuendo a obtenu un penalty transformé par Mateta (90+3e). C’est ainsi que les deux équipes ont filé en prolongations.

A la 100e minute, Camello a redonné l’avantage à l’Espagne d’une balle piquée parfaite, avant un dernier but au bout de la prolongation (120e). Victoire 3-5 pour l’Espagne, qui remporte la médaille d’or du tournoi olympique.

J.S

10 août 2024 par ,