L’Espagne cartonne face à la Croatie

Démarré ce vendredi soir, l’Euro 2024 continue en Allemagne. Ce samedi, les amoureux du cuir rond ont eu droit à trois rencontres.



D’abord, la Hongrie et la Suisse ont démarré la journée. Dans un match où tout allait dans tous les sens, c’est la Suisse qui malgré s’être faite peur, est sortie victorieuse. Le score est de 3 buts à 1. Avec ce succès, la Suisse rejoint l’Allemagne à la tête du groupe A en comptabilisant provisoirement 3 points. La Hongrie et l’Ecosse ont 0 points chacun avec un but inscrit de chaque côté.

A 17h, la première journée dans la poule B a démarré par le gros duel des favoris entre la Croatie de Luka Modric et l’Espagne de Dani Carvajal ou de Lamine Yamal. Les Espagnols ont su surclasser les Croates en menant déjà en première période 3-0. En dépit des tentatives de la Croatie avec même un penalty obtenu, les coéquipiers de Brozovic, n’ont eu droit à aucun but. Score 3-0 pour l’Espagne.

Dans ce groupe de la mort, l’Italie devait bien profiter de la défaite de la Croatie en cette première journée. Face à l’Albanie, l’équipe championne en titre a vite encaissé le but d’ouverture. Il s’agit même de la réalisation la plus rapide de l’Euro (23 secondes). Mais grâce à ses talents, l’Italie a renversé la tendance en s’imposant au final 2-1. Avec ce succès, les Italiens occupent la 2e position de la poule derrière l’Espagne. Lors de la deuxième journée, la Roja jouera la Nazionale jeudi. Ce sera électrique !

J.S

16 juin 2024 par ,