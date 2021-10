“L’Economiste du Bénin” nominé au Financial Afrik Awards 2021

Le Bénin sera représenté les 16 et 17 décembre 2021 à l’hôtel Retaj Resort de Nouakchott en Mauritanie lors des Financial Afrik Awards.

Nominé dans la catégorie « Journaliste Panafricain », le premier journal d’informations économique, boursière et financière du Bénin, "L’économiste du Bénin" participe à la 4è édition des Financial Afrik Awards (FAA).

L’édition 2021 des FAA sera organisée les 16 et 17 décembre 2021 à l’hôtel Retaj Resort de Nouakchott en Mauritanie.

Le Financial Afrik Awards est une conférence annuelle qui réunit les « 100 personnalités qui transforment l’Afrique ». A l’issue de la conférence, un rapport rendu public dans la presse est remis aux décideurs privés et publics. La publication du magazine des « 100 personnalités qui transforment l’Afrique » fait suite à la conférence.

Le Financial Afrik Awards a été initié en 2018.

M. M.

21 octobre 2021 par