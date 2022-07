L’ÉPA renforce la capacité des acteurs de la médiation culturelle

Dans le cadre de la mise en œuvre de son Programme de renforcement des capacités des spécialistes de la médiation culturelle, l’Ecole du patrimoine africain (EPA) organise depuis le 18 juillet 2022 une session de formation à l’intention des animateurs de quelques musées du Bénin. L’encadrement pédagogique de ladite formation qui prendra fin le 27 juillet 2022 est assurée par Diane Toffoun. La cérémonie d’ouverture très sobre a permis de partager avec les participants quelques informations liées à l’organisation pratique de la formation.

Participent à cette formation qui bénéficie de l’appui de l’Ambassade de France près le Bénin et le gouvernement à travers le Ministère du tourisme, de la culture et des arts, des médiateurs venant d’horizons divers. Il s’agit notamment du musée Gonnas Pedro de Lokossa, du Musée des sites des Palais royaux d’Abomey, du Musée Honmè de Porto-Novo, du Musée Alexandre Adandé de Porto-Novo, du Petit Musée de la Récarde d’Abomey et enfin du Jardin des plantes et de la Nature de Porto-Novo.

Selon le Dr Franck Ogou, l’objectif global de la formation est de doter les musées béninois d’un programme d’attrait et de fidélisation des publics dans le domaine de la médiation culturelle. De façon spécifique, il s’agira essentiellement d’amener les participants à concevoir une offre globale adaptée aux missions et aux publics de leurs institutions ; d’identifier et mettre en place avec les participants les outils indiqués pour la réalisation des programmes d’animation conçus.

La formation qui sera essentiellement pratique permettra aussi de mettre à la disposition des participants les outils pratiques pour une meilleure rentabilité de leurs musées. La programmation, l’analyse approfondie des freins et motivation, les dispositifs adéquats pour l’accueil des publics, les sujets novateurs pour captiver et fidéliser les communautés, la conception d’activités innovantes diversifiées et variées entrant dans la programmation d’une institution muséale, la révision des bases d’une visite guidée professionnelle avec un focus sur la "thématisation" des visites guidées, sont autant de notions qui seront revisitées et approfondies au cours de cette session de formation.

A en croire les explications apportées par le Dr Franck Ogou, cette formation a toute sa raison d’être lorsqu’on sait que les musées du Bénin n’ont, pour la plupart, pas de politique de captation et de fidélisation des publics. Ce qui explique d’ailleurs les faibles fréquentations de ces espaces qui restent encore l’un des derniers lieux d’éducation et de réappropriation du patrimoine culturel.

« Dans le contexte actuel du Bénin où les échanges sont dominés par la restitution et la circulation des biens culturels d’une part, mais également par la mise en place/réhabilitation d’équipements culturels, la proposition de cette offre de formation par l’EPA est de doter les musées béninois de programmes annuels d’activités devant attirer et fidéliser les publics, aussi bien locaux qu’étrangers », a dit le Dr Franck Ogou pour qui, chaque visiteur vient au musée dans une démarche (consciente ou non) de satisfaction d’une motivation clairement exprimée ou non, dont il faudra tenir compte dans la mise en œuvre des activités.

