L’Autorité de mise en consommation créée

En Conseil des ministres ce mercredi 27 novembre 2024, le gouvernement a adopté le décret portant création de l’Autorité de mise en consommation en République du Bénin.

Bientôt une Autorité de mise en consommation au Bénin. Le décret portant la création a été adopté ce mercredi 27 novembre 2024, en Conseil des ministres. Son institution selon le communiqué du gouvernement, découle de la Politique nationale de Qualité dont dispose le Bénin. « Elle doit s’affirmer comme la structure de référence dans le cadre des transactions commerciales aux niveaux régional et international, en veillant à la protection ainsi qu’à la sécurité des populations, par la mise en consommation de produits et services certifiés conformes », renseigne le communiqué.

Se référant au mécanisme d’application des règles d’origine de la CEDEAO et l’effectivité du marché commun qui exigent une plus grande fluidité dans les échanges commerciaux, le gouvernement relève que l’intervention de plusieurs organismes dans le processus de certification, rend impérieux une optimisation des procédures d’évaluation de la conformité des marchandises aux frontières, mais également des biens de consommation produits localement.

L’Autorité ainsi créée selon le gouvernement sera dotée des prérogatives les plus étendues pour prendre en charge le domaine technique de l’évaluation de la conformité des produits alimentaires et non alimentaires importés ou fabriqués localement, mis en consommation dans le pays ; qu’il s’agisse des analyses et essais, des inspections, contrôles, ou certifications.

