L’Association Professionnelle des Médiateurs du Bénin marque son respect des textes statutaires

La 5è Assemblée générale ordinaire de l’Assemblée Professionnelle des Médiateurs du Bénin (APMB), s’est tenue à la salle polyvalente de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin le samedi 23 mars 2023 à Cotonou.

Les membres de l’Association Professionnelle des Médiateurs du Bénin (APMB) tiennent au respect de leurs textes statutaires. Ils ont tenu leur Assemblée générale ordinaire, samedi 23 mars 2023, à la salle polyvalente de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin.

La 5è AG ordinaire a été consacrée à l’examen des rapports moral, financier et d’activités de l’exercice 2023 ; à l’élection de deux nouveaux membres au sein du Bureau exécutif et à l’intégration de sept nouveaux membres.

A l’ouverture des travaux, Me Elvire Vignon la secrétaire générale de l’APMB a procédé à la vérification du quorum et à la lecture des textes conformément aux textes statutaires.

Le président de l’APMB a rappelé, dans la présentation du rapport moral, quelques recommandations prises à la 4è AG ordinaire ainsi que le chemin parcouru depuis la mise en place de l’APMB. Un parcours qui appelle à faire connaître l’APMB et à « la rendre plus visible dans le paysage national en particulier dans le monde des affaires », selon Me Luc Martin Hounkanrin, président de l’Association Professionnelle des Médiateurs du Bénin.

« Nos efforts doivent se poursuivre (…) au quotidien pour le rayonnement de l’APMB (…). Notre creuset, le premier actif au Bénin et peut-être dans la sous-région, doit être une rampe de lancement et de rayonnement de la culture de la médiation (…) », a-t-il exhorté.

Moyen de règlement alternatif des conflits nés des relations d’affaires

La médiation est une voie de règlement des conflits de manière amiable. C’est la « voie la plus porteuse parce qu’elle permet aux personnes en conflit de trouver une solution raisonnable, acceptable par elles et de pouvoir continuer allègrement leurs relations sans se tourner le dos », a expliqué le président de l’APMB. Elle est consacrée par l’acte uniforme de l’OHADA et sous sa forme actuelle depuis novembre 2017.

« La médiation est un des bons moyens parce qu’elle permet de construire une relation durable entre les parties. Quand on a une bonne relation entre les parties, ça contribue à la paix », a ajouté Me Elvire Vignon, médiatrice et avocate honoraire.

« Il y a beaucoup davantage à se tourner vers ce mode alternatif de règlement des conflits », selon Ulrich Kinyido, membre de l’APMB qui précise que « la confidentialité et l’impartialité » sont de mise.

L’APMB œuvre à la promotion de ce mode alternatif de règlement des conflits. Il s’agit de régler autrement en tenant compte des « délais brefs » et surtout de l’« accord des personnes intéressées », selon Bernadette Houndekandji Codjovi. A en croire cette médiatrice membre de l’APMB, « les parties sont plus enclines à exécuter les décisions qui interviennent par leur consentement ».

L’Association tient au renforcement des capacités des Médiateurs et Médiatrices. « Non seulement ils sont formés mais nous renforçons également leurs capacités parce que pour réussir une médiation, il faut d’abord en maîtriser les principes et les règles. Si vous ne les maîtrisez pas vous ne pouvez pas le faire ».

« Ce n’est pas une procédure mais tout une technique qui permet de rapprocher des parties qui se fâchent et les amener à trouver une solution », a indiqué William Sourou, Secrétaire à la formation de l’APMB.

L’APMB a invité les opérateurs économiques à s’intéresser à la médiation.

24 mars 2024