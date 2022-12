L’Argentine remporte la coupe avec Messi

Dans un match à suspens jusqu’au coup de sifflet final, la France et l’Argentine ont bataillé pour la troisième étoile sur leur maillot. Mais il n’y a qu’une seule équipe désormais championne du monde 2022. Et c’est bien sûr l’Argentine de Lionel Messi.

Très tôt au cours de la première période, c’est Lionel Messi qui a ouvert la marque sur penalty. Di Maria a quelques minutes après doublé la mise. De retour des vestiaires, le crack bondynois, Kylian Mbappé réduit l’écart sur une occasion de penalty et de surprise deux minutes plus tard, met un doublé ramenant les deux équipes à égalité.

Au cours des prolongations, Lionel Messi retrouvera encore le chemin des filets portant le score à 3 buts à 2. Mais les Bleus n’avaient pas dit leur dernier mot. A deux minutes du temps réglementaire de la deuxième partie des prolongations, le ballon ira touché une main d’un joueur argentin dans la surface de réparation. Deuxième occasion de penalty donc pour Kylian Mbappé qui le transforme en mettant la balle toujours du même côté. Score au terme des prolongations, 3-3.

Dernière phase de la finale, les tirs au but. Et c’est sur cette exercice que les champions du monde 2018 vont craquer. Sur quatre joueurs, seul Mbappé et Muani ont inscrit leur tir au but. Tchouaméni et Coman en ont raté les leurs. Côté argentin, tous les tirs ont fini dans les filets.

Résultat, pour la troisième fois de son histoire, l’Argentine est sacrée championne. Lionel Messi a remporté ainsi le seul trophée qui manquait à son palmarès. Ce qui met un terme à la Coupe du Monde Qatar 2022.

Josué SOSSOU

Encadré

Les joueurs récompensés

Lionel Messi : Meilleur joueur Emiliano Martinez : Meilleur gardien

Enzo Fernandez : Meilleur jeune joueur Kylian Mbappé : Meilleur buteur

