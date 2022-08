L’Argentine et trois autres pays se mettent ensemble

Plusieurs pays expriment déjà leurs ambitions d’organiser la Coupe du monde 2030. Après une candidature commune de l’Espagne et du Portugal pour ce qui concerne la zone Europe, des pays d’Amérique du Sud expriment aussi leur ambition d’organiser la plus grande compétition internationale de football.



Au lieu de 32, le nombre de sélections à la Coupe du monde de football à partir de 2026 passe à 48. Une réforme de la FIFA qui nécessite pour les pays organisateurs, plus d’infrastructures sportives, hôtelières, et autres, et impose l’option de la co-organisation.

Après la candidature commune de l’Espagne et du Portugal, l’Argentine, le Paraguay, l’Uruguay et le Chili expriment leurs ambitions d’organiser la compétition.

Le ministre des sports du Chili a annoncé cette candidature ce mardi 02 août.

« Ce n’est pas le projet d’un gouvernement mais le rêve d’un continent », a déclaré le président de la Conmebol, Alejandro Dominguez au cours d’une conférence de presse au stade Centenario de Montevideo, où s’est jouée la finale du Mondial 1930 entre l’Uruguay et l’Argentine. « Nous sommes dans ce lieu emblématique où l’histoire a commencé », a-t-il rappelé exprimant l’ambition de l’Amérique du Sud, de célébrer à travers l’organisation du Mondial 2030, ce 100ème anniversaire.

« Il y aura d’autres Coupes du monde mais les 100 ans ne seront célébrés qu’une seule fois », a déclaré le président de la Conmebol.

F. A. A.

