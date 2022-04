L’Ambassadrice des Pays-Bas au cabinet du président Vlavonou

L’ambassadrice du Royaume des Pays-Bas S.E Tjoelker-Kleve, a été reçue en audience, ce vendredi 15 avril 2022, par le président de l’Assemblée nationale Louis G. Vlavonou.

La réforme partisane, sa mise en œuvre, la représentativité des femmes à la prochaine législature, les lois relatives à la parité homme-femme, les lois contre les violences basées sur le genre et autres ont été passées en revue, vendredi 15 avril 2022, lors des échanges entre l’ambassadrice du Royaume des Pays-Bas S.E Tjoelker-Kleve et Louis Gbèhounou Vlavonou, président de l’Assemblée nationale. « L’accueil était très chaleureux et ouvert. On est parti dans l’histoire du Bénin et on est retourné ici maintenant dans le futur », a indiqué l’ambassadrice du Royaume des Pays-Bas à l’issue de l’audience.

M. M.

15 avril 2022 par ,