L’Ambassadeur du Maroc offre du thé à son collègue français à l’issue du match

L’Ambassadeur du Roi au Bénin SEM. Rachid Rguibi a offert un cocktail à son homologue français SEM. Marc Vizy à l’issue du match de demi-finale de la Coupe du Monde, qui s’est soldé, ce mercredi, par la victoire des Bleus par 2-0.

Les diplomates marocains et français ont suivi côte à côte au Code Bar de l’aéroport de Cotonou le match de demi-finale du Mondial opposant le Maroc à la France.

Avant le coup d’envoi de la rencontre, l’Ambassadeur du Maroc a déclaré qu’aujourd’hui ’’nous célébrons l’amitié maroco-francaise’’. Citant un écrivain de son pays, SEM. Rachid Rguibi a déclaré que ce n’est pas un match Maroc contre la France mais un match où les deux équipes jouent une demi-finale. ’’Le Maroc a porté depuis le début de cette compétion les aspirations du continent africain, du monde arabe, des Amazighs. Nous sommes arrivés en demi-finale, nous espérons aller au-delà dans l’esprit d’amitié et dans l’esprit du sport. Et comme l’a dit mon ami Marc (Vizy, ndlr), celui qui gagnera, on va le soutenir pour la petite finale et la grande finale. Bonne soirée.’’, a déclaré le diplomate marocain peu avant la compétition.

A l’issue du match qui s’est soldé par la victoire des Français, l’Ambassadeur du Roi a joué au fairplay en offrant un cocktail avec du thé marocain à son collègue Marc Vizy.

’’C’était un très beau match. Le Maroc a su répondre physiquement au défi. (...). Après le premier but, le Maroc a contrôlé le ballon, a contrôlé le milieu de terrain mais n’a pas su finir et concrétiser par un but. C’est dommage’’, a confié un opérateur économique français à Cotonou. ’’Mais ils ont répondu, ils ont dominé, ils ont bien joué. Bravo au Maroc, bravo aux Lions de l’Atlas.’’, a avoué le supporter des Bleus.

Une fan béninoise n’a pas tari d’éloges à la prouesse de l’équipe marocaine. ’’Le Maroc d’abord a représenté toute l’Afrique et c’était un plaisir immense de regarder cette équipe du Maroc solide, endurante et pleine de techniques. Les mots me manquent pour définir l’appréciation de cette équipe qui a représenté dignement notre belle Afrique’’, a-t-elle martelé en joie.

15 décembre 2022