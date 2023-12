L’Allemagne sacrée championne devant la France

La 19e édition de la Coupe du Monde U17 a fermé ses portes ce samedi 02 Décembre 2023 du côté de l’Indonésie. L’Allemagne a fini championne en disposant de la France lors des tirs au buts après un nul de 2 buts partout.

Les moins de 17 ans allemands sont très prometteurs. Les joueurs dirigés par Christian Wück se sont imposés en finale de l’Euro U17 face à l’équipe de France aux tirs au but. Ceci, six mois plus tard jour pour jour, face au même adversaire.

Durant cette finale, les Bleuets de la France ont en vécu une première période cauchemardesque. L’Allemagne pensait ouvrir le score dès la quatrième minute de jeu grâce à une tête de Brunner. Le but de l’attaquant allemand a logiquement été refusé pour une position de hors-jeu. Mais les Allemands ont réussi à débloquer la situation grâce à un penalty transformé par Brunner (29e). Puis dès l’entame de la deuxième période, l’Allemagne a doublé la mise. Sur un long ballon en profondeur, Moerstedt centre pour Darwich qui bat Paul Argney (51e).

À vingt minutes de la fin du temps réglementaire, Winners Osawe a été expulsé pour deux cartons jaune. Avant la France, s’était déjà remise dans la partie en réduisant l’écart par l’intermédiaire de Bouabré (53e). Puis un but de Mathis Amougou à la 85e minute a permis aux Bleuets d’amener l’Allemagne aux tirs au but. Comme lors de l’Euro en juin dernier, la Mannschaft s’est imposée et remporte la plus belle des compétitions (4-3).

J.S

