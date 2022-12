L’Afrique noire bientôt la plus importante réserve en termes d’actifs (L. ZINSOU)

Analysant les efforts de gouvernance du continent africain sur l’émission « Les Grands Entretiens d’Yves Thréard » sur la chaîne YouTube LCP-Assemblée nationale, l’ancien premier ministre, Lionel ZINSOU a projeté de bonnes perspectives pour le continent africain. La population en Afrique subsaharienne pourrait atteindre une espérance de vie estimée à 65 voire 70 ans d’âge.

Veuillez cliquer ici pour visualiser l’Interview

« Un enfant qui naît dans l’essentiel de l’Afrique, si vous prenez la moyenne, il a une espérance de vie qui est proche de 65 ans, 70 ans », c’est ce qu’a affirmé l’ancien premier ministre Lionel ZINSOU sur l’émission « Les Grands Entretiens d’Yves Thréard » sur la chaîne YouTube LCP-Assemblée nationale. Cette nouvelle donne selon le banquier d’affaires, est « un changement radical qui synthétise bien tout ce qu’il a fallu faire changer ». L’ancien premier ministre a accentué ses analyses sur les efforts de gouvernance réalisés ces dernières années dans le continent noir. A l’en croire, la densité de la population subsaharienne sera maîtrisée parce qu’il y aura moins de naissance. Cette baisse des naissances soutenue par une espérance de vie de 70 ans selon le franco-béninois représente un atout majeur. « C’est l’espérance de vie qui fait la population », a-t-il précisé soulignant qu’il y aura moins d’enfants et beaucoup plus d’actifs.

Le continent noir projette Lionel ZINSOU, sera la plus importante réserve de jeunes actifs au monde en terme de production, de création et en terme d’entrepreneuriat. Il pourra ainsi se retrouver à la succéder à la Chine, à l’Asie du Sud-Est qui avaient été à cette position « du plus grand contingent de la population active jeune dans le monde dans les années, 60, 70, 80 jusqu’au début du 20ème siècle ».

