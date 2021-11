L’ASEA organise sa conférence annuelle les 24 et 25 novembre

La 24ème Conférence annuelle de l’Association des Bourses Africaines (ASEA) aura lieu les mercredi 24 et jeudi 25 novembre 2021 en ligne.

Le thème retenu pour la conférence est « Les marchés financiers, moteurs de l’émergence africaine ». Plus de 300 délégués dont des membres de l’ASEA, des représentants du gouvernement, des régulateurs, de dirigeants d’entreprise, d’éminents experts du marché des capitaux et des entrepreneurs du monde entier prendront part à la conférence. Elle vise à souligner comment les marchés des capitaux et les bourses africains peuvent contribuer à l’émergence économique de l’Afrique post-covid 19.

La conférence a entre autres pour objectifs d’accélérer la reprise économique post-covid ; de financer les gouvernements et les infrastructures du continent, d’aider les entreprises publiques à financer leur développement et à diversifier leurs sources de financement et aussi de mobiliser les capitaux indispensables pour aider à développer les PME en quête d’expansion commerciale. Parmi les conférenciers, il y a Kamal Mokdad, président du Directoire Bourse de Casablanca ; Edoh Kossi Amenounve président d’ASEA - Directeur Général, BRVM & DC/BR et Nezha Hayat président et PDG Autorité du marché des capitaux du Maroc.

