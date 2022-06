L’AS OKUTA des Collines monte désormais en Troisième Division

2 buts à zéro, tel est le score qui a sanctionné la finale du championnat national de football amateur ce jeudi 09 mai 2022 au stade de Lokossa et qui a mis aux prises l’AS OKUTA des Collines et l’AS FJA du Zou. Vainqueur, l’AS Okuta présidée par le Président Émile KOUGBADI monte ainsi en D3 (troisième Division) au niveau national.

Le Président de l’AS OKUTA Émile KOUGBADI se réjouit de cette victoire et adresse ses félicitations aux joueurs de l’AS Okuta, aux Entraîneurs Ismaïla FASSASSI et Bienvenue AFORA, tout le staff technique, pour leurs efforts inlassables et leur foi au succès de l’AS OKUTA dans le concert des Clubs sportifs. Il félicite également les supporters venus nombreux de Dassa et de partout pour soutenir l’AS OKUTA sur le terrain et les remercie pour leur indéfectible soutien.

Il convient de rappeler que cette victoire vient au bout de la 3eme participation de l’AS OKUTA à la phase finale du championnat national de football amateur. Ce qui démontre une fois de plus que le succès vient au bout de l’effort.

"L’AS OKUTA, Quand c’est dur, seuls les durs avancent."

