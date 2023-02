L’APIEx recrute un conducteur de véhicule administratif

Le directeur général Laurent Gangbes lance un avis de recrutement d’un conducteur de véhicule administratif au profit de l’Agence de Promotion des Investissements et des Exportations.

Recrutement pour le poste de Conducteur de Véhicule Administratif (CVA). Le candidat sélectionné sera chargé de la conduite d’un véhicule Administratif pool pour les déplacements des membres du personnel de l’APIEx et divers. Il aura également pour missions de conduire des délégations d’investisseurs et diverses personnalités pour les visites des zones industrielles et autres missions spécifiques.

Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes : une Lettre de motivation ; un Curriculum Vitae (CV) détaillé ; copie(s) légalisée du permis de conduire ; copie de la carte d’identité ou du passeport en cours de validité. Les dossiers sont à envoyer par courriel aux adresses : contact@apiex.bj ; apiex.recrutement@presidence.bj ; ekpatchavi@presidence.bj avec la mention : “Candidature au poste de Conducteur de Véhicule Administratif ” au plus tard le 24/02/2023 à 18h (heure de Cotonou).

