L’AGROD renouvelle son bureau

L’Association Générale des Résidents et Ressortissants pour le Développement d’Oké-Owo (AGROD) a tenu en juillet dernier, une assemblée générale élective. ‘‘Oké-Owo face aux enjeux et défis du développement socio-économique et culturel’’, c’est le thème retenu pour les assises marquées par la présence des filles et fils d’Oké-Owo (commune de Savè) et des autorités politico-administratives. Au terme de la rencontre, les membres du nouveau bureau de l’AGROD ont été installés.

08 communications suivies de débats ont meublé les échanges de l’assemblée générale de l’Association Générale des Résidents et Ressortissants pour le Développement d’Oké-Owo (commune de Savè).

Les textes, statuts et règlement intérieur de l’AGROD ont été revus au cours des travaux. Sous la supervision du présidium, un nouveau bureau exécutif national composé de 09 membres a été élu après l’installation des comités régionaux.

Les nouveaux membres du bureau ont été installés dans leur fonction par Eloi BOKO, président du présidium.

Les travaux de l’assemblée générale élective ont été également l’occasion pour les fils et filles de la localité, d’exprimer leur gratitude au président de la République, Son Excellence Patrice TALON.

Le bitumage de la route Savè-Oké-Owo sous son régime, est passé « du rêve à la réalité », ont-ils témoigné.

Plusieurs autres doléances ont été formulées à l’endroit du chef de l’Etat. Il s’agit entre autres, de la réalisation du pont sur le fleuve Okpara ; de l’ouverture des voie Oké-Owo-Sandéou-Kaboua, Sandéou-Alafia, Oké-Owo-Alafia et Oké-Owo-Monka-Djabata-Igbodja ; la réalisation d’ouvrage d’adduction d’eau potable dans le village ; l’électrification du village et la pause de lampadaires ; l’électrification du centre de santé et la mise à sa disposition des moyens de fonctionnement.

Les travaux de l’assemblée générale élective ont été marqués par la présence du préfet des Collines, Saliou ODOUBOU, du maire de la commune de Savè, Denis CHABI OBA, d’une délégation du directeur général des infrastructures, Jacques AYADJI ainsi que des membres du bureau de son parti (Moele-Bénin), des sages et têtes couronnées du village, et des membres fondateurs de l’AGROD.

Les membre du nouveau bureau de l’AGROD

Président : NVODE H. Josué

Vice-Président : ADOUNSA Faustin

Secrétaire Général : AGOGNON Wandji Gérard

Secrétaire Général Adjont : SOGBOSSI Jean-Pierre

Trésorier Général : AZOMBADE Benjamin

Responsable à l’organisation : SOGBOSSI Moïse

Responsable à l’information et à la communication : OLOU Hugues Eugène

Responsable aux affaires féminines et à la Jeunesse : HESSOU Eliane

Conseiller chargé des affaires juridiques et des relations avec les sages, notables et têtes couronnées : OKIDJI Célestin.

Commissaires aux comptes

Armand HESSOU

Olivier DAGBEDJI

F. A. A.

11 août 2022 par ,