L’AFN salue la victoire de Lula et se dit prêt à coopérer

C’est l’actualité de l’heure. Après les ennuis judiciaires et le long séjour carcéral, l’ancien président du Brésil, LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA revient aux affaires, suite à sa brillante victoire à l’élection présidentielle du 29 octobre dernier. Une alternance politique pour le moins inattendue et qui attire l’attention de toute la communauté internationale. Ce choix inespéré mais nécessaire du peuple brésilien nourrit les espoirs et fait l’objet de grandes réactions partout dans le monde, aussi bien des acteurs politiques, pris individuellement, que de la communauté internationale et les organisations politiques. Un évènement politique historique pour le peuple brésilien et un exemple de la manifestation directe de l’expression de la démocratie populaire pour le monde entier qui vient ravir la vedette à la guerre russo-ukrainienne ainsi que la crise sanitaire liée à la Covid-19. Cette transition politique inattendue qui intervient dans un contexte géopolitique international assez critique est la conséquence directe du triomphe de la justice divine sur les manœuvres des hommes. A ce titre, l’Alliance des Forces Nouvelles (AFN) du Bénin salue cette grande victoire de la démocratie du peuple. A travers son président Alain Affédjou, l’AFN qui partage ces idéaux de démocratie libérale et pluraliste rend un vibrant hommage à un homme du peuple qui continue d’inscrire son nom au rang des dirigeants politiques qui marqueront à jamais l’humanité. Consciente donc de la dynamique portée et qui prône la démocratie inclusive, l’AFN qui milite pour l’éclosion des libertés populaires, la promotion de la libre expression et une approche universelle de la gouvernance politique, voit en cette élection du président Lula, une victoire de la gauche sur une droite anti-démocratique. L’AFN approuve la position de la France et de tous les alliés de l’Union Européenne, notamment la Belgique, les États-Unis, etc, qui ont salué ce retour aux affaires par la voie démocratique, du président Lula qui a été traîné pendant des années devant les juridictions pour des accusations de corruption et jeté injustement en prison. Libéré, LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA a remporté haut les mains les élections Présidentielles au Brésil avec 60 345 999 (nbre de vote) soit 50,9% contre 58 206 354 (nbre de vote) soit 49,1% pour Jair Bolsonaro (Candidat Malheureux). En Afrique, les anciens présidents Boni Yayi du Bénin et Laurent GBAGBO de la Côte d’Ivoire ont salué cet exploit démocratique du peuple brésilien. Ce retour triomphal sur la scène politique doit, selon le président de l’AFN, servir d’exemple pour les nations du monde qui doivent, en toute chose, privilégier les intérêts de la population plutôt que de faire leur propre volonté. Alain Affédjou réitère la disponibilité constante et l’engagement renouvelé de son parti, à promouvoir partout dans le monde, ces valeurs de paix, de culture démocratique, des droits de l’homme. Il apporte tout son soutien au président Lula et celui de son parti, de concert avec la communauté internationale, pour décréter la veille permanente autour des principes sacro-saints de la légitimité démocratique, fondement même des idéologies politiques modernes, dans un monde qui se globalise.

1er novembre 2022 par