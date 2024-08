Kylian Mbappé et le Real Madrid remportent le sacre devant l’Atalanta

Premier match de la saison et premier trophée pour Kylian Mbappé et le Real Madrid. Les Madrilènes ont battu dans la soirée de ce mercredi 14 Août 2024, l’Atalanta en finale de la Supercoupe d’Europe. Score 2-0.

Début de saison parfait pour le Real Madrid. La Maison Blanche a soulevé la Supercoupe d’Europe face à l’Atalanta Bergame ce mercredi soir. C’était notamment à l’occasion du premier match officiel de la saison, et de la première apparition de Kylian Mbappé avec les Merengue. Le français a été titularisé d’entrée par Carlo Ancelotti à la pointe de l’attaque, avec Vinicius Junior et Rodrygo sur les ailes.

Le Real Madrid a pris les devants en seconde période avec une ouverture du score de Federico Valverde sur une offrande de Vinicius Junior (59e). Moins de dix minutes plus tard, le but du break est venu de Kylian Mbappé. Sur une passe de Jude Bellingham, le numéro 9 a trouvé le chemin des filets d’une frappe du droit (68e). Au final, le Real Madrid s’impose 2-0 et remporte la Supercoupe d’Europe.

Kylian Mbappé soulève déjà son premier trophée avec les Merengue.

J.S

