Kassa Mampo déplore la dépendance du pays

Le Bénin a célébré ce lundi 1er août 2022, la fête de l’indépendance. Le secrétaire général de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin (CSTB), Kassa Mampo au terme des manifestations officielles, a livré ses impressions. Le syndicaliste déploré la dépendance du pays 62 ans après son indépendance.



62 ans après l’accession du Bénin à la souveraineté internationale, le pays selon le secrétaire général de la CSTB n’est pas indépendant. Il l’a fait savoir au cours d’une interview à la presse après le défilé, qui a marqué l’événement.

Le syndicaliste dans son intervention a exprimé sa volonté d’entendre des langues nationales lors de la cérémonie officielle. Ce qui n’a pas été le cas. La culture béninoise selon Kassa Mampo, est reniée. Le tableau culturel marqué par le passage de l’artiste Kalamoulaye et les Amazones selon lui, n’a pas été suffisant. Tout en saluant la beauté du défilé militaire et paramilitaire, il n’y a eu selon lui, qu’un « petit tableau culturel ».

Pour le syndicaliste, ce qui rend un défilé effectivement national, ce sont les tableaux culturels. « On se rend compte qu’on n’est pas indépendant sur ce point après 62 ans. 62 ans après nous faisons le défilé et on mobilise les gens, mais on n’est pas indépendant », a-t-il laissé entendre.

Pour Kassa Mampo, plusieurs paramètres sont à prendre en compte lorsqu’on parle d’indépendance, et le Bénin à l’en croire, ne répond pas à ces critères. « Notre économie ne se développe pas. Nous n’avons pas d’industrie jusque-là. Donc, 62 ans après, nous sommes toujours en France. Nous n’avons pas de monnaie. Nous dépendons du franc CFA et on crie qu’on est indépendant. Où se trouve l’indépendance ? », s’est-il interrogé.

La résilience de l’économie béninoise saluée par plusieurs institutions financières internationales ne se sent pas dans le quotidien des Béninois. « Notre peuple souffre », a déploré le syndicaliste.

F. A. A.

