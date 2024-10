Kakade BACHIOU, nouvel ambassadeur du Niger au Bénin

Le Niger a désormais un nouvel ambassadeur au Bénin. Le gouvernement béninois a approuvé la demande d’agrément introduite par la junte militaire au pouvoir ce mercredi 16 octobre 2024.

Après quelques mois de crise, le Bénin et le Niger relancent leurs relations fraternelles et de coopération vieilles de plusieurs décennies. La nomination de Kakade BACHIOU au poste d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Niger au Bénin a été approuvée ce mercredi 16 octobre 2024, par les autorités béninoises. Le diplomate nigérien pourra donc rejoindre son poste à Cotonou, et présenter les copies figurées de ses lettres de créance au ministre des Affaires étrangères, Olushegun BAKARI. Suivra ensuite la cérémonie de présentation des lettres de créance au chef de l’Etat, Patrice TALON.

Gildas AGONKAN, nommé ambassadeur du Bénin au Niger a déjà pris fonction à Niamey. Il a présenté le 06 août dernier, les copies figurées de ses lettres de créance à Bakary Yaou SANGARE, ministre nigérien des affaires étrangères.

