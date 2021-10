Joël Aïvo devant la Chambre d’instruction de la CRIET ce lundi

Poursuivi pour ‘’blanchiment de capitaux et atteinte à la sûreté de l’État’’, le constitutionnaliste, Joël Aïvo sera à nouveau devant la Chambre d’instruction de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) ce lundi 11 octobre 2021.

Au cours de l’audience de ce lundi, Joël Aïvo sera écouté sur le fond du dossier.

Le 05 août dernier, le constitutionnaliste avait déjà été écouté, et à la demande du procureur spécial de la CRIET, le juge de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme avait renvoyé le dossier en instruction. Au cours de cette audience, les avocats de la défense avaient plaidé pour une liberté provisoire de leur client. Pour eux, il s’agit d’un dossier vide.

Candidat recalé à la présidentielle d’avril 2021, Joël Aïvo est arrêté le 15 avril 2021 alors qu’il revenait du campus universitaire d’Abomey-Calavi. Il est poursuivi pour blanchiment de capitaux et atteinte à la sûreté de l’État.

