Joël Aïvo clame son innocence

Pour une troisième fois, le constitutionnaliste, Joël Aïvo a été écouté ce lundi 11 octobre 2021 par les juges de la Chambre d’instruction de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). Durant l’audience, le constitutionnaliste comme par le passé est resté constant dans ses déclarations.

Au cours de l’audience de ce lundi, Joël Aïvo a été interrogé sur l’origine des fonds, ses activités politiques, la campagne électorale et l’atteinte à la sûreté de l’Etat. Devant les trois juges, il a soutenu qu’il est constitutionnaliste et qu’il enseigne le droit à l’université tous les jours. Le pouvoir se conquiert dans les urnes et jamais par les armes, a-t-il fait savoir. De cette compréhension qu’il a du pouvoir, on peut déduire qu’il est « un anti-putschiste ».

Candidat recalé à la présidentielle d’avril 2021, le constitutionnaliste Joël Aïvo fut arrêté le 15 avril 2021. Il est poursuivi pour blanchiment de capitaux et atteinte à la sûreté de l’Etat.

