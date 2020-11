Jimmy Adjovi-Boco donne des conseils aux jeunes Écureuils

La 2e vague des jeunes de moins de 17 ans est en stage technique à Sèmè - Kraké. Ils ont reçu la visite, mardi 10 novembre 2020, de Jimmy Adjovi-Boco le conseiller technique du ministre des sports Oswald Homeky. En prélude au départ des joueurs pour effectuer le test IRM, le CT leur a prodigué des conseils.

La discipline, la rigueur et l’abnégation sont les critères de la réussite, a-t-il rappelé aux joueurs et à l’encadrement technique. Il leur a rappelé que le gouvernement tient au respect du règlement de la compétition.

Le Bénin se prépare au tournoi UFOA zone B. La compétition fait office de phase éliminatoire à la CAN U-17.

M. M.

