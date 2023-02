Jimmy Adjovi-Boco conseille les Ecureuils juniors

Les Ecureuils juniors sont en stage depuis quelques jours au Maroc afin de mieux se préparer pour la CAN U20 en Egypte du 19 février au 11 mars 2023.

A quelques jours du démarrage de la compétition, le Conseiller technique du Ministre des Sports, ancien international béninois et légende du Racing club de Lens ( Ligue 1 française), Jean-Marc Adjovi-Boco, s’est rendu à Casablanca depuis mercredi pour assister la sélection junior du Bénin. Et à voir ce qu’il a vu de ses yeux, Jimmy Adjovi-Boco rassure quant à la motivation des Ecureuils juniors.

’’Je suis très heureux de retrouver une équipe avec beaucoup de sérieux, beaucoup d’application et une grande écoute. Nous avons suivi ensemble la séance vidéo avec des joueurs très attentifs et en plus très impliqués. Je leur ai ramené quelques impressions sur ce que j’ai vu hier à l’entraînement et des conseils. Tout le travail avait été déjà fait auparavant par l’entraîneur. Encore une fois, je trouve une équipe très attentive, très concentrée avec un entraîneur (Mathias Déguénon) qui connaît bien son boulot et qui leur parle comme il le faut.’’, a déclaré l’ancien défenseur de Lens.

Le Bénin est logé dans le groupe C en compagnie de la Gambie, la Tunisie et la Zambie.

Les juniors béninois joueront leur premier match mardi 21 février face la Zambie.

J.S

14 février 2023 par