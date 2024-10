Jacques Migan échange avec Prof Sossa sur la lutte contre la corruption

Le Président de la Cour constitutionnelle, le Professeur Cossi Dorothé Sossa a reçu en audience, mardi 22 octobre 2024, le Haut-commissaire à la prévention de la corruption, Me Jacques Atcheffon Migan.

Des échanges entre Me Jacques Atcheffon Migan et le Professeur Cossi Dorothé sur les questions de lutte contre la corruption au Bénin. Selon le Haut-commissaire à la prévention de la corruption, les échanges ont été très riches. « Il nous a prodigués de sages conseils et nous a dit qu’il est prêt à nous accompagner, à accompagner le Haut-commissariat à la prévention de la corruption que nous avons l’honneur de diriger », a confié Me Jacques Atcheffon Migan.

Les discussions des deux personnalités se sont aussi axées sur les élections générales qui doivent se tenir en 2026. « Comme vous le savez, la Cour constitutionnelle rend sa décision conformément aux dispositions de la Constitution, et ses décisions ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent à tous. Il nous a rassurés sur les dispositions qui sont en train d’être prises. Nous lui avons dit que nous ne voudrions pas connaître ce qui s’est passé au Sénégal, et il nous a rassuré que les élections se passeront dans la paix », a indiqué le Haut-commissaire à la prévention de la corruption.

