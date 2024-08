"J’ai envie d’accéder à la finale pour ramener une médaille à mon pays" (N.Yarigo)

Qualifiée pour les demi-finales du 800 M dames aux Jeux Olympiques de Paris ce vendredi après avoir terminé 3e de sa série, Noélie Yarigo s’est confiée à chaud à la presse.

On savait qu’au moins elle, allait nous sortir son numéro dans ces Jeux de Paris après les déceptions de Alexis Kpadé et Valentin Houinato. Noélie Yarigo a réussi à se hisser en demi finales des 800 M dame ce vendredi pour avoir fini 3e de sa série. Une belle prestation dont en est fier l’athlète béninoise. "Je savais que j’étais dans la série la plus compliquée, je n’avais pas le meilleur temps au départ. Je me suis dit qu’il fallait m’arracher pour pouvoir obtenir mon ticket pour les demi-finales. C’est ce que j’ai essayé de faire, j’avais envie d’être dans les 3 premières aujourd’hui pour accéder à la demi-finale.," a-t-elle déclaré.

Dimanche prochain, l’Amazone reviendra sur la piste pour les demi-finales. Et déjà, elle annonce les couleurs. "Maintenant, j’irai me reposer et me concentrer pour la demi-finale. Cette fois, j’ai vraiment envie d’accéder à cette fameuse finale, là, je pourrai ramener une médaille à mon pays", a-t-elle ajouté.

Les couleurs sont annoncées, tous derrière Noélie Yarigo.

J.S

