Ivoiriens et Marocains au stade GMK de Cotonou

Asec Mimosa, club ivoirien et le club marocain Rs Berkane croiseront les crampons dans le cadre de la 2è journée des phases de groupe de la Coupe de la Confédération Africaine de Football (CAF) le 20 février 2022 à Cotonou.

Le stade général Mathieu Kérékou (GMK) de Cotonou abritera, dimanche 20 février 2022, le match entre l’Asec Mimosa, club le plus titré de la Côte d’ivoire et le club Rs Berkane du Maroc.

Le coup d’envoi de la rencontre comptant pour la 2è journée des phases de groupe de la Coupe de la Confédération Africaine de Football (CAF) est prévu pour 18 heures.

Parmi le quator arbitral du match il y a le Zambien Janny Sikazwe. Ce dernier a sifflé le match à polémique de la CAN Cameroun 2021, qui a opposé le Mali et la Tunisie.

Le stade GMK de Cotonou est au centre de tous les intérêts depuis sa rénovation.

