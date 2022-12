Israël et The Jerusalem Post soutiennent le Maroc

Dans sa parution du jour, le journal israélien de référence en langue anglaise The Jerusalem Post met à la Une les Lions de l’Atlas qui affrontent, ce mercredi 14 décembre 2022, la France en demi-finale de la Coupe du Monde au Qatar.

Le Journal israélien lance un appel à toute la communauté arabe à se mobiliser derrière les hommes de Walid Regragui qui tenteront de marquer plus l’histoire de la compétition face aux champions du monde en titre.

En effet, déjà dans l’histoire avec la qualification en demi-finale de la compétition mère, le Maroc ne compte pas s’arrêter à ce niveau.

A l’image de leur sélectionneur, les Marocains sont décidés à inscrire leurs noms dans les annales du football mondial et celui de l’Afrique en particulier.

Cette couverture de The Jerusalem Post, au-delà des barrières religieuses, ethniques ou géostratégiques, à l’égard de la prestation du Onze national marocain au Mondial démontre, que les Juifs marocains où qu’ils soient portent le Maroc et ses valeurs distinctives dans leurs cœurs.

Josué SOSSOU

14 décembre 2022 par