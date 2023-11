Inès Kérékou, DC du MAE

Au ministère des Affaires étrangères, Mme Inès Kérékou a été nommée directrice de Cabinet ce mardi 31 octobre 2023 en Conseil des ministres.

Inès Kérékou est désormais au poste de directrice de Cabinet au Ministère des Affaires étrangères. Avant sa nomination sur proposition du Chef de la diplomatie béninoise Shegun Bakari, la fille de l’ancien président du Bénin, feu Mathieu Kérékou assurait la fonction de directrice de l’Europe depuis février 2023. Inès Kérékou était chargée de traiter les questions politiques, de la défense et de la sécurité concernant chacun ou l’ensemble des pays du continent européen et de promouvoir la coopération avec les Organisations Inter Européennes et le Groupe des pays ACP, en liaison avec les structures nationales compétentes.

La nouvelle directrice de Cabinet est une diplomate béninoise. Par décret en date du 31 août 2017, elle a été nommée consule générale du Bénin à Paris. À ce titre, l’ancienne Consule générale a œuvré pour réconcilier les béninois de la diaspora et les utilisateurs des services du Consulat Général du Bénin à Paris avec leur pays le Bénin.

Inès Kérékou a été reçue dans l’Ordre national du Bénin au grade d’officier de l’ordre du mérite le 17 décembre 2021.

Akpédjé Ayosso

1er novembre 2023 par ,