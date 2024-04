Communiqué de Presse du parti Alliance des Forces Nouvelles (AFN)

Depuis le 24 mars 2024, une nouvelle ère s’ouvre sur le Sénégal. La transition démocratique a été opérée malgré les nombreuses péripéties. Le monde entier a été témoin de la manifestation de la force du peuple. L’expression démocratique a triomphé des machinations politiques. L’élection du président Diomaye Faye est une grande victoire de la démocratie à mettre à l’actif du peuple sénégalais. Un peuple vaillant, uni et valeureux qui a compris qu’il était temps de prendre son destin en main et de resserrer les coudes.

Sorti grand victorieux des consultations électorales du 24 mars 2024 avec un score sans appel de 54,28 % des suffrages exprimés au premier tour, dix jours après sa sortie de la prison, l’opposant Bassirou Diomaye Faye devient un symbole de l’adage qui dit que "seule la lutte paye". Il a battu, à plat couture, le candidat présenté comme dauphin du président sortant Macky Sall, Amadou Ba. Avec « Le Projet d’un Sénégal souverain, juste et prospère », il a convaincu les sénégalais, notamment les 2 434 751 électeurs qui, par leur vote, deviennent les principaux acteurs d’une transition opérée dans la douleur et dans un contexte d’incertitude.

En ma qualité de Président de l’Alliance des Forces Nouvelles (AFN), je me joins à la vague des messages pour dire toutes mes félicitations au nouveau Président du Sénégal Diomaye Faye pour sa brillante élection. Cette victoire acquise au prix de lourds sacrifices est la preuve qu’aucun combat, visant une cause noble, n’est jamais perdu. d’avance. À 44 ans, le candidat du parti Pastef ravi ainsi la vedette à ses concurrents directs, devenant du coup, le plus jeune chef de l’État élu au Sénégal. Il me plaît de saluer ici cette jeunesse d’âge et apporter le soutien du parti Alliance des Forces Nouvelles (AFN) à cette victoire historique qui devrait faire cas d’école.

L’AFN tire déjà les grandes leçons de ces grandes empoignades électorales et voudrait s’inspirer de l’élection du président Bassirou Diomaye Faye à la tête de l’État sénégalais. En attendant l’investiture du tout nouveau président, ce mardi 02 avril, je voudrais lui souhaiter bonne chance et beaucoup de réussite dans ses intentions de développement nourries pour le peuple sénégalais. Un peuple qui vient de donner un bon exemple de démocratie. L’AFN compte nourri des partenariats politiques féconds avec le parti Pastef dans une dynamique de consolidation des acquis démocratiques, de préservation des droits de l’homme, de la restauration de la dignité humaine et la sauvegarde des valeurs de paix, de cohésion sociale et de stabilité politique.

Fait à Cotonou, le 01 avril 2024

Le président de l’AFN, Alain Affédjou

1er avril 2024 par