Des échanges fructueux entre le Bénin et le Nigéria ce mardi

Une réunion a eu lieu ce mardi 21 mai 2024, entre les ministres des affaires étrangères du Nigéria et du Bénin. Ils ont discuté de l’amélioration de la libre circulation des échanges et du commerce entre les deux pays.

Des discussions bilatérales entre le Bénin et le Nigéria sur l’amélioration de la libre circulation des échanges et du commerce. La réunion s’est déroulée à huis clos ce mardi, à Anguwar Sule Wara, ville frontalière du Bénin. A l’issue de la rencontre, les deux pays ont décidé de rétablir la libre circulation des échanges et le transport des marchandises.

Cette décision a été saluée par le gouverneur Nasir Idris de Kebbi. Il n’a pas manqué de féliciter le président Bola Ahmed Tinubu et son homologue béninois, le président Patrice Talon du Bénin. A l’en croire « l’État de Kebbi a entretenu de bonnes relations de voisinage avec la République du Bénin, ce qui a été bénéfique pour les deux communautés frontalières et les autres résidents en termes d’activités économiques et d’interactions sociales ».

Selon le ministre nigérian des Affaires étrangères, Alhaji Yusuf Tuggar, la réunion au poste frontière de Segbana en République du Bénin vise à redonner vie au poste frontière entre Tsamiya au Nigeria et Anguwar Sule Wata en République du Bénin par le développement d’infrastructures, conformément à l’initiative du Président Tinubu visant à renouveler l’espoir ». L’objectif de la réunion, poursuit-il, est de « renforcer l’interaction sociale et économique et de développer les échanges et le commerce entre les citoyens des deux nations ».

Ces derniers mois, des avancées ont été enregistrées dans les relations entre le Bénin et le Nigéria. Le contrôleur général du service des douanes du Nigeria (NCS), Bashir Adewale-Adeniyi, note qu’« au cours des six derniers mois, le service des douanes du Nigéria a collaboré avec le service des douanes de la République du Bénin afin de rapprocher les économies des deux pays en facilitant le passage des frontières et en redonnant vie aux postes frontaliers de Tsamiya et d’Anguwar Sule Wara ». « L’un de nos défis est l’infrastructure et nous avons entrepris d’améliorer les installations à la frontière pour faciliter l’accès des citoyens des deux pays », a-t-il déclaré.

Ont pris part à la réunion le ministre d’Etat, chargé de l’économie, des finances et de la coopération du Bénin, Romuald Wadagni ; le ministre des affaires étrangères de la République du Bénin, Olushegun Adjadi-Bakaru, et la directrice générale du service des douanes du Bénin Adidjatou Hassan.

La partie nigériane était composée entre autres du ministre des Affaires étrangères, Alhaji Yusuf Tuggar, du gouverneur Nasir Idris, du secrétaire du gouvernement de l’État, SSG Alhaji Yakubu Bala-Tafida, du chef de service, Alhaji Sufyanu Garba Bena, des commissaires, de conseillers spéciaux et de représentants du gouvernement.

