14 membres dont 3 ministres nommés membres

A travers un décret en date du 15 mai 2024, le président Patrice Talon a nommé les membres du Conseil supérieur des comptes. Ils sont au nombre de 14 dont 3 ministres du gouvernement béninois à savoir Yvon Détchénou de la Justice et de la Législation (en qualité de vice-président), Romuald Wadagni de l’Economie et des Finances (membre de droit) et Adidjatou Mathys du Travail et de la Fonction publique (membre de droit). Lire l’intégralité du décret.

19 juin 2024 par ,