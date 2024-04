Des recommandations des LD pour une diplomatie béninoise proactive

Des analyses sur la diplomatie béninoise ont été faites lors d’un webinaire organisé, dimanche 7 avril 2024, par le parti ‘’Les Démocrates’’. La séance en ligne a réuni des experts et panélistes, des anciens ambassadeurs et de nombreux participants.

Evaluer et proposer des améliorations aux stratégies diplomatiques du Bénin. C’est l’objectif du webinaire organisé par le parti ‘’Les Démocrates’’. Cet événement riche en échanges a été l’occasion pour les éminents panélistes et experts, d’apprécier les avancées de la diplomatie béninoise. Ils ont relevé l’initiation de l’e-Visa pour faciliter l’accès au Bénin, la restitution des biens culturels par la France l’exemption de visa pour les ressortissants africains.

Les débats ont permis d’identifier des reculs. Selon les panélistes, la fermeture des frontières avec le Nigéria et les tensions dans les relations avec le Niger et le Togo ; les incidents diplomatiques, notamment avec les États-Unis et le Canada sur des affaires de mœurs et l’expulsion de l’ambassadeur de l’Union Européenne au Bénin, l’amputation du volet coopération au ministère des Affaires étrangères constituent entre autres des reculs. Pour eux, l’expulsion de l’ambassadeur de l’Union européenne et les incidents similaires ont terni l’image du Bénin sur la scène internationale, reflétant une diplomatie parfois utilisée pour des fins politiques internes plutôt que pour le renforcement des relations internationales.

Ils ont aussi noté que la diminution drastique des postes diplomatiques à l’étranger a entraîné une marginalisation de la diaspora béninoise et un accès limité aux services consulaires, avec des coûts élevés et une lenteur des prestations. À en croire les participants à ce webinaire, la diplomatie a été critiquée pour servir des intérêts politiques personnels et non les intérêts nationaux, incluant des cas de népotisme et de favoritisme dans les nominations diplomatiques.

Les échanges se sont aussi axés sur l’engagement du Bénin envers le droit international et les droits humains. Selon les experts, le Bénin a montré des réticences à respecter les décisions de juridictions internationales, comme la Cour africaine des droits de l’homme. Ils ont également souligné les critiques sur le rôle passif du Bénin dans des organisations comme la CEDEAO et l’Union Africaine ; une non-participation active du président à des réunions clés affectant la position du Bénin dans les dynamiques régionales. À cela s’ajoute l’inertie de la diplomatie béninoise face à des situations critiques, comme l’évacuation des étudiants béninois en Ukraine.

Nécessité d’une stratégie plus cohérente et inclusive

Au regard des reculs identifiés, des recommandations ont été formulées pour une diplomatie béninoise plus proactive et alignée sur les intérêts nationaux. Au titre de recommandations, il y a la redynamisation de la diplomatie en redéfinissant la carte diplomatique pour optimiser l’impact international du Bénin, s’adaptant aux réalités contemporaines et maximisant les ressources ; la création d’une circonscription électorale afin d’intégrer pleinement les Béninois de l’étranger dans les processus politiques en leur offrant une représentation dédiée.

Les panélistes recommandent aussi le renforcement dans les organisations régionales à travers une présence plus accrue du Bénin dans des organisations comme la CEDEAO, promouvoir les cadres béninois et travailler vers une intégration africaine plus profonde. Il faut également dans le cadre des partenariats Sud-Sud, établir des collaborations robustes avec d’autres nations du Sud pour partager des ressources, des connaissances, et soutenir une croissance mutuelle.

14 avril 2024 par ,