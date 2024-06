Un nouveau DG à la tête de l’ABeGIEF

L’Agence Béninoise de Gestion Intégrée des Espaces Frontaliers (ABeGIEF) a un nouveau directeur général. Il a nom Youssoufou Adam.

Un nouveau dirigeant à la tête de l’Agence Béninoise de Gestion Intégrée des Espaces Frontaliers (ABeGIEF). En Conseil des ministres ce mercredi 19 juin, Youssoufou Adam a été nommé au poste de directeur général de cette agence. Il succède à Dr Marcel Baglo en poste depuis avril 2013.

Youssoufou Adam connait bien les défis à relever en tant que directeur de l’Agence Béninoise de Gestion Intégrée des Espaces Frontaliers. Spécialiste de la gouvernance des espaces frontaliers, il a occupé depuis 2014, jusqu’à sa nomination le poste de directeur technique du département de la Coopération transfrontalière.

L’Agence Béninoise de Gestion Intégrée des Espaces Frontaliers (ABeGIEF) est placée sous la tutelle du ministère de l’Intérieur et de la Sécurité Publique. Elle est chargée entre autres est chargée d’impulser, promouvoir et coordonner des activités de gestion intégrée des espaces frontaliers de la République du Bénin par la mise en œuvre des directives, politiques et programmes panafricains, régionaux et nationaux relatifs aux frontières internationales et à la coopération transfrontalière d’initiatives étatique et locale.

A.A.A

19 juin 2024 par ,