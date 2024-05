Jacques Rolland Amadou, nouveau préfet de la Donga

Un nouveau préfet de la Donga a été nommé, ce mercredi 22 mai 2024, en Conseil des ministres. Il a nom Jacques Rolland Amadou.

Jacques Rolland Amadou est désormais le préfet du département de la Donga. Il a été nommé ce mercredi en Conseil des ministres. Jacques Rolland Amadou succède à Eliassou Biaou Ainin Soulemane. Le nouveau préfet est un administrateur des services financiers, spécialiste en gestion des services financiers et développement local. Il assure depuis mars 2022, le poste de Directeur de la planification, de l’administration et des finances du ministère du Développement et de la Coordination de l’Action Gouvernementale.

A.A.A

22 mai 2024 par