L’UE renforce son partenariat avec le Bénin

En visite au Bénin, les 25 et 26 avril 2024, dans le cadre d’une mission ouest-africaine, le Président du Conseil Européen, Charles Michel a échangé avec le Chef de l’Etat, Patrice Talon et mené plusieurs activités.

Sur invitation du Chef de l’Etat Patrice Talon, le président du Conseil Européen, Charles Michel a effectué une visite officielle au Bénin. Ce vendredi 26 avril, il a été reçu en audience par le président béninois. Les échanges se sont axés sur le partenariat entre l’Union européenne et le Bénin.

L’Union européenne soutient le Bénin dans plusieurs domaines à travers la réhabilitation du port de Cotonou ; l’approvisionnement énergétique, les opportunités pour laa jeunesse et le soutien à la réponse sécuritaire.

En visite au Bénin, l’hôte du Chef de l’État béninois s’est aussi rendu à Sèmè-City. Il a rencontré les responsables de Sèmè City, le futur hub régional du savoir et de l’innovation. L’Union européenne et ses États membres soutiennent en Équipe Europe, les initiatives béninoises de formation technique et professionnelle.

Après Sèmè-City, Charles Michel a effectué une visite au Centre de Perfectionnement aux Actions post-conflictuelles de Déminage et de Dépollution (CPADD) à Ouidah, un centre dont la vocation est d’apporter conseil et assistance aux pays africains touchés par le problème des mines terrestres et munitions non explosées.

L’Union européenne soutient également la stratégie béninoise pour faire face aux défis sécuritaires. Le Président Charles Michel a terminé son séjour au Bénin par la visite de quelques sites touristiques à Ouidah.

