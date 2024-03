Dandi Gnamou échange avec le président de la Cour constitutionnelle

La présidente de la Haute cour de justice, Professeure Dandi Gnamou a échangé, ce lundi 25 mars 2024, avec le président de la Cour constitutionnelle, Professeur Cossi Dorothé Sossa.

Des échanges fructueux entre la nouvelle présidente de la Haute cour de justice et le président de la Cour constitutionnelle.

C’est dans le cadre de la tournée de Professeure Dandi Gnamou dans les institutions de la République après son élection à la tête de la Haute cour de justice. « Je suis chez moi. Je suis conseillère à la Cour constitutionnelle. Mais élue Présidente de la Haute cour de justice, il est important de sacrifier à la tradition des civilités que rendent tout président d’institution aux autres membres des institutions de la République », a-t-elle déclaré à la presse à l’issue de son entretien. Lors de cette visite de courtoisie, les deux personnalités ont échangé sur quelques points.

« J’ai tenu à le remercier pour sa présence lors de la passation de charges, mais aussi beaucoup de personnes ne le savent pas, je suis Professeure titulaire des universités, et quand je suis arrivée au Bénin, la personne qui m’a facilité mon intégration dans le corps des enseignants-chercheurs, c’est le Professeur Dorothé Sossa. Il était à l’époque Doyen de la Faculté de droit et sciences juridiques, donc c’est pour moi, un plaisir et un grand honneur à la fois en tant qu’aîné de l’avoir comme Président de la Cour constitutionnelle et aussi en tant que personne politique de premier rang », a confié Prof Dandi Gnamou. Elle se dit heureuse de pouvoir bénéficier des conseils du président de la Cour constitutionnelle.

A.A.A

