Une délégation du BR à l’école du Parti communiste chinois

Avant de s’envoler sur le territoire chinois pour une série de séminaires organisés par le Parti communiste chinois (PCC), une délégation du parti Bloc Républicain (BR) a été reçue en audience par le président, Abdoulaye Bio Tchané. Le premier responsable du parti du cheval blanc a exhorté au cours des échanges, la délégation à un comportement exemplaire. pendant son séjour en Chine.

Sur invitation du Parti communiste chinois, une délégation du Bloc Républicain séjourne depuis le 08 avril 2024 en Chine. Pendant leur séjour prévu pour durer deux semaines, les militants BR participeront aux séminaires organisés par le PCC sous l’égide du gouvernement chinois.

Avant de s’envoler pour la Chine, la délégation a été reçue par Abdoulaye Bio Tchané, président du parti. Au cours des échanges avec la délégation conduite par Hospice Hononta, le président du BR a félicité la délégation composée de jeunes cadres du parti. Il a ensuite exhorté chacun d’eux au respect de « la discipline du groupe » tant prônée au sein du parti, et à l’adoption d’un comportement exemplaire durant tout le séjour en terre chinoise.

Le voyage en territoire chinois de militants Bloc Républicain s’inscrit dans le cadre du partenariat entre les deux formations politiques, et les accords de coopération signés entre le chef de l’Etat Patrice Talon et son homologue Xi Jinping lors de sa visite en Chine. Il est à noter par ailleurs que dans le cadre de cette coopération, une délégation du Parti communiste chinois a effectué en octobre 2023, une visite au Bénin. Les deux partis s’étaient convenus à l’occasion, de réchauffer leur partenariat à travers de riches échanges sur tous les aspects de la coopération sino-béninoise.

13 avril 2024 par