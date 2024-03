La majorité silencieuse rêve toujours d’un 3ème …..

Arrivé au pouvoir en 2016 après 10 ans de gouvernance axée entre autres sur la corruption, le régionalisme, les concours frauduleux, l’impunité, etc, Patrice TALON avec sa Rupture et son Nouveau Départ a redonné espoir au peuple Béninois. Le Programme d’action gouvernemental (PAG) élaboré pour répondre besoins des populations dans tous les secteurs, fait aujourd’hui la fierté des millions de béninois qui ne cessent de le magnifier.

Sur les réseaux sociaux, ça s’agite, mais dans l’opinion, Patrice TALON est bien adulé des populations. Nombreux sont ces citoyens béninois, bien impactés par les actions de développement du chantre de la Rupture et du Nouveau Départ dans les milieux ruraux, qui ne cessent de vanter ses mérites. L’homme arrivé au pouvoir en avril 2016, aura permis de résoudre plusieurs problèmes, et soulager les peines des Béninois dans plusieurs secteurs.

L’eau potable, autrefois considérée comme un luxe dans certaines régions du pays (Abomey, Bohicon, Dassa, Savalou) pour ne citer que celles-là, coule désormais à flot dans les robinets. Ceci, grâce à des projets d’adduction d’eau potable des villes. Les mêmes actions ont été engagées dans les milieux ruraux avec le programme « Aqua-Vie », qui a permis de porter en 2022, la couverture moyenne des services en eau dans les zones rurales à 73% à l’échelle du pays, contre 42% en 2017.

Dans le secteur de l’énergie électrique, d’importantes actions ont été engagées pour assurer l’autonomisation énergétique du pays. La centrale thermique de Maria-Gléta2, les nombreuses centrales solaires photovoltaïques réalisées çà et là (Illoulofin 25 Mgw, et la phase 2 en cours de réalisation), ont permis de repousser les ombres obscurs dans plusieurs localités, et favorisé le développement des activités génératrices de revenu. Les différentes actions dans ce secteur, ont été couronnées en novembre 2023, par l’inauguration à Abomey-Calavi, du Centre d’information et de coordination (CIC) pour le marché régional de l’électricité de la CEDEAO.

L’autre secteur dans lequel la gouvernance de patrice TALON a impacté la vie des populations est celui de l’éducation, avec le programme de cantine scolaire qui fait aujourd’hui école dans plusieurs pays de la sous-région, et ailleurs dans le monde. En plus de la gratuité offerte, ce programme permet de maintenir les apprenants à l’école et d’éviter le phénomène de décrochage et de déperdition scolaire observé depuis des décennies.

Les nombreux autres programmes à caractère social, notamment l’Assurance pour le renforcement du capital humain (ARCH), Gbessoké, etc, ont changé le quotidien de millions de béninois qui n’ont plus de peine à subvenir à leurs besoins fondamentaux. Grâce au volet assurance maladie du programme ARCH, c’est plusieurs centaines de milles de béninois qui bénéficient gratuitement des soins de santé dans les formations sanitaires. Tout ce monde, absent des débats sur les réseaux sociaux, et répandu sur l’ensemble du territoire national, ne cesse de saluer le système de gouvernance de Patrice TALON. « Si tous les présidents précédents avaient fait comme lui, le Bénin se porterait beaucoup mieux », clament les citoyens. L’on ne saurait parler des actions sociales de la gouvernance TALON sans évoquer le projet RAVIP (Recensement administratif à vocation d’identification de la population), grâce auquel des millions de béninois disposent aujourd’hui d’un acte de naissance, et peuvent bénéficier des services des structures financières (les banques, etc). La digitalisation des services, une autre réforme phare de la gouvernance TALON, permet aux béninois où qu’ils se trouvent, de se procurer n’importe quelle pièce administrative (acte de naissance, passeport, carte d’identité, etc), payer sa facture d’eau et d’électricité.

Le chef de l’Etat dans ses réformes, a mis fin aux concours frauduleux, et annulés certains à son arrivée au pouvoir. Les différents concours organisés pour le recrutement de personnel au profit des structures de l’Etat se font de façon transparente, et les résultats proclamés en un temps record. Le fils du paysan dans un coin reculé du Bénin a désormais la possibilité de réussir s’il travaille bien. Plus besoin de ‘’connaître qui que ce soit’’, et prendre le risque de se faire gruger. Les différents concours organisés dans l’armée, la police (6000 jeunes), et les recrutements dans diverses autres structures, sont un témoignage tangible pour lequel les populations ce cessent de saluer les actions du chef de l’Etat.

Toutes ces personnes constituent ce qu’on peut appeler « une majorité silencieuse », absente des débats sur les réseaux sociaux, ont un regard objectif sur le modèle de gouvernance du président de la République. Tous les présidents avaient fait comme Patrice TALON, le Bénin ne serait plus à ce niveau aujourd’hui. N’eut été l’exigence constitutionnelle de limitation de mandat, ils sont tous prêts à le voir poursuivre ses œuvres salvatrices de constructions du Bénin.

Du point de vue des infrastructures routières, Patrice TALON avec son PAG a densifié le réseau routier national. L’asphaltage, l’un des projets phares de ce secteur, destiné à moderniser le tissu urbain à travers la réhabilitation et l’aménagement de la voirie est un succès. Au total, neuf villes à savoir Abomey, Abomey-Calavi, Bohicon, Cotonou, Lokossa, Natitingou, Parakou, Porto-Novo et Sèmè-Podji ont été impactées. Après la 1ère phase de 195 Km, la seconde phase est en cours de réalisation procède à l’embellissement des villes. En Conseil des ministres mercredi 13 mars 2024, le gouvernement a encore autorisé les travaux de réfection et d’aménagement sur un linéaire de 332 km environ. De quoi faciliter encore davantage la circulation des personnes et des biens. Sans tambours ni trompettes, les actions de développement se réalisent et se poursuivent sans la pose de pierre, et de cérémonie officielle de lancement.

Patrice TALON de l’avis de millions de béninois est le seul président qui aura affiché le développement du Bénin. Sous son régime, la corruption et l’impunité sont sévèrement punies. Des cadres de la mouvance présidentielle qui l’accompagne, ont été pris une fois qu’ils ont été mêlés à des dossiers de malversation et traduits devant la justice. C’est le seul président qui ait véritablement mis fin aux jeux de copinage et œuvrer pour l’intérêt commun.

Conformément aux dispositions constitutionnelles, il devra céder le fauteuil présidentiel à son successeur au terme de la présidentielle de 2026. Et pour sa succession, il assure travailler pour un candidat qui préserve les acquis. Ce que nombre de Béninois attend impatiemment pour le choix en 2026 faute de le voir continuer.

Paul Tonon

20 mars 2024 par