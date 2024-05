Le Parlement de la CEDEAO veut aider à aplanir les incompréhensions

Le Parlement de la Commission économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) a décidé de mener des actions visant à aplanir les incompréhensions entre le Bénin et le Niger au sujet de récentes tensions observées entre les deux pays. La décision a été prise lors sa deuxième session extraordinaire de l’année 2024 tenue du 20 au 25 mai 2024 à Kano, au Nigéria.

Les relations sont tendues entre le Bénin et le Niger depuis le coup d’état de juillet 2023 qui a renversé le président Mohamed Bazoum. En application des sanctions de la CEDEAO, le Bénin a fermé ses frontières. Après la levée des sanctions et dans sa volonté de rétablir les relations, le Bénin a procédé à la réouverture de ses frontières en décembre 2023. Le Niger a maintenu ses frontières fermées jusqu’à la date d’aujourd’hui. Dans le cadre du projet Pipeline, le Bénin a donné une autorisation ponctuelle et provisoire pour le chargement du premier navire de pétrole nigérien sur son territoire. Récemment le gouvernement béninois a interdit la traversée du fleuve Niger à partir de Malanville vers Niamey.

27 mai 2024