Indemnité et parcelles prévues pour 357 ménages déguerpis de Xwlacodji

357 ménages touchés par l’opération de déguerpissement à Xwlacodji dans le 5è arrondissement de Cotonou vont bénéficier d’une indemnité et des parcelles. L’annonce a été faite, vendredi 27 août 2021, par le secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement.

Les personnes touchées par le projet de rénovation et de modernisation du centre administratif et commercial de Ganhi ne seront pas laissées pour compte. Le gouvernement a eu des discussions avec les habitants en collaboration avec le chef d’arrondissement pour identifier clairement les personnes concernées. « Les 357 ménages qui ont été identifiés pour bénéficier de la mesure sont entièrement d’accord pour y participer. Cela a été très participatif parce que ce sont des gens qui ont été installés depuis des lustres et qui ont des titres », a rassuré Wilfried Léandre Houngbédji, secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement, vendredi 27 août 2021.

Selon le porte-parole du gouvernement, les déguerpis vont bénéficier d’une indemnité pour se déplacer d’une parcelle ou de parcelles correspondant à ce qu’elles avaient et en même temps de ressources pour s’installer ailleurs.

« Un site de relogement a été identifié et est en cours de recasement », a précisé le porte-parole qui a laissé entendre que les population sont informées depuis une dizaine d’années de l’opération.

Il faut préciser que les opérations de déguerpissement démarrent le 15 septembre 2021.

M. M.

28 août 2021 par