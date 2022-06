’’Impossible de contrôler des flux migratoires illégaux sans le Maroc’’ (J. M. Albares)

Les pays d’Europe ne peuvent contrôler les flux migratoires illégaux sans la collaboration avec le Maroc. Le ministre espagnol des Affaires étrangères, de l’Union européenne et de la coopération, José Manuel Albares l’a souligné au cours d’un entretien à la chaîne de télévision ’’Antena 3’’.



« Sans la collaboration des forces de sécurité marocaines et le travail excellent des forces de sécurité espagnoles, il serait impossible d’effectuer un contrôle du phénomène migratoire illégal », a souligné le ministre espagnol des Affaires étrangères, de l’Union européenne et de la coopération.

Pour le chef de la diplomatie espagnole, aucun pays au monde ne peut faire face tout seul à ce phénomène. Ceci, en raison de la complexité dans la gestion, faisant face aux assauts de personnes qui, souligne-t-il, « cherchent une vie meilleure, en mettant leur vie en danger ».

« Ce que nous devons faire, c’est d’améliorer et de renforcer encore notre coopération avec le Maroc et avec les pays d’origine et de transit. L’Europe et la Commission européenne doivent être impliquées’’, a fait observer José Manuel Albares.

« La coopération entre l’Europe et les pays d’origine et de transit doit être renforcée, et des moyens technologiques doivent être fournis pour empêcher que ce genre d’assauts ne se reproduise », a-t-il ajouté.

Vendredi 24 juin 2022, des migrants clandestins, issus de pays d’Afrique subsaharienne ont mené une tentative d’assaut groupé contre la clôture métallique au niveau de la province de Nador, utilisant des méthodes très violentes et provoquant une bousculade énorme et des chutes mortelles du haut de la clôture.

Le dernier bilan faisait état de 23 morts parmi les Subsahariens clandestins. Un élément de la force publique et 18 assaillants sont toujours sous surveillance médicale. 140 éléments de la force publique ont été blessés à différents degrés.

F. A. A.

28 juin 2022 par ,