Impacts Socio-économiques de la Covid-19 au Bénin

Les statistiques liées aux effets socio-économiques de la Covid-19 au Bénin sont désormais connues. L’Institut National de la Statistique et de l’Analyse Economique (INSAE) a publié les résultats de deux enquêtes complémentaires réalisées en partie par téléphone sur le sujet, avec l’appui de la Banque Mondiale et du PNUD.

Les deux enquêtes, qui portent sur un échantillon de 1500 ménages d’un côté et de 2361 ménages et 1254 entreprises formelles et informelles de l’autre, livre des informations assez pertinentes sur trois aspects : la proportion des ménages vulnérables, la proportion des entreprises vulnérables face à la crise ainsi que le niveau d’appréciation des Béninois par rapport aux mesures d’accompagnement prises par le Gouvernement.

Globalement, elle confirme que le Bénin a présenté une belle résilience face à la crise de la Covid-19. Sur l’ensemble du territoire national, 37% des ménages ont été vulnérables face à la COVID-19 ; la vulnérabilité est plus observée à l’intérieur du cordon (47% des ménages) qu’à l’extérieur (34% des ménages) ; les départements du Zou (73% des ménages) et du Mono (64% des ménages) ont été les plus vulnérables.

De même, le pourcentage de ménages vulnérables varie suivant les dimensions à savoir : dimension économique (42, %), dimension alimentaire (49%), dimension environnementale (69%), dimension communautaire ou interaction sociale (23%) et dimension éducation (28%).

Il faut également retenir qu’environ 40% des Entreprises Formelles (EF) et des Unités de Production Informelles (UPI) ont été vulnérables à la crise liée à la pandémie de la COVID-19. L’acuité de la vulnérabilité des entreprises varie selon les dimensions : dimension gestion et organisation (50% des EF et 41% des UPI), dimension demande des facteurs (66% des EF et 60% des UPI), dimension production (47% des EF et 60% des UPI), dimension accès au marché (59% des EF et 60% des UPI), dimension finance et trésorerie (60% des EF et 59% des UPI).

Sur la question de l’emploi, 37,7% des entreprises formelles enquêtées ont eu recours au chômage technique pour faire face aux effets de la crise et 16,39% des entreprises ont licencié des employés du fait de la COVID-19. La baisse des emplois a été plus importante dans le secteur de l’hébergement (-20%) suivi du secteur des transports (-18%).

Les populations béninoises présentes un très bon niveau de maitrise des gestes préventives contre la Covid-19 ; ce qui explique que la pandémie soit plus maitrisée dans le pays. Presque tous les ménages (98% pour l’enquête par téléphone et 97% pour l’enquête sur le terrain) sont informés par la radio et la télévision des mesures barrières. 67% des ménages et 43% des entreprises recommandent le renforcement de la sensibilisation pour le respect des mesures barrières et la distribution de masse des kits de protection (Gel hydroalcoolique, gants, dispositif de lavage de mains, masques/bavettes, savon, javel) dans les écoles et les entreprises.

L’autre point de satisfaction qui ressort de ces deux études est que la quasi-totalité des ménages (95% pour l’enquête par téléphone et 95,6% pour l’enquête sur le terrain) sont satisfaits des mesures prises par le Gouvernement dans le cadre de l’atténuation de la pandémie.

