Huawei appelle l’industrie des TIC à s’engager dans le développement de la 5G

La 12e édition du Global Mobile Broadband Forum (MBBF) de Huawei a démarré ce jeudi 14 octobre à Dubaï. L’événement est organisé chaque année par le Groupe, en collaboration avec ses partenaires industriels GSMA et SAMENA Telecommunications Council.

Introduite par un discours de Ken Hu, Président tournant de Huawei, la dernière édition du MBBF a rassemblé opérateurs, chefs d’entreprises et autres partenaires issus des écosystèmes de la tech pour envisager ensemble la maximisation du potentiel de la 5G, et par là même l’avenir de l’industrie mobile.

Au cœur de cette prise de parole, le développement de la 5G et les opportunités que le déploiement de cette technologie initie. Selon Ken Hu, « Les progrès ont été beaucoup plus rapides que prévu, notamment en ce qui concerne la base d’abonnés, la couverture réseau et le nombre de terminaux 5G sur le marché, partout dans le monde ».

Les chiffres sont en effet éloquents : il existe actuellement 176 réseaux 5G commerciaux dans le monde, qui desservent plus de 500 millions d’abonnés.

En ce qui concerne le grand public, les vitesses de téléchargement moyennes atteintes grâce à la 5G sont environ 10 fois supérieures à celles permises par la 4G.

Du côté des entreprises, il existe déjà 10 000 projets dédiés aux applications B2B de la 5G (5GtoB) dans le monde entier.

Enfin, des projets d’application de la 5G dans des secteurs tels que la fabrication, l’exploitation minière et les ports sont en cours de reproduction à grande échelle.

Cependant, malgré ce déploiement exponentiel, la 5G gagnerait à être renforcée. Le premier levier de ce renforcement repose sur les réseaux mobiles, qui doivent offrir des vitesses de téléchargement supérieures à 4,6 Gbit/s avec une latence ne dépassant pas 10 millisecondes pour assurer le plein développement de cette technologie. De même, pour favoriser une adoption plus large de la 5G dans les industries, il est important de développer des normes de télécommunication spécifiques, adaptées à chaque contexte. Enfin, l’industrie mobile dans son ensemble se doit d’œuvrer à sa propre durabilité, en misant sur une réduction significative de son impact écologique.

« En raison de l’accélération de la transformation numérique occasionnée par la pandémie de la Covid-19, le cloud et l’intelligence artificielle sont devenus incontournables dans toutes les organisations, et toutes les économies. Alors que le monde commence à se remettre de la crise, nous devons saisir les opportunités qu’offrent ces technologies nouvelles, tout en les adaptant aux défis de notre temps, et notamment aux objectifs de neutralité carbone et de réduction d’empreinte écologique. », a conclu Ken Hu.

