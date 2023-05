Hervé W. CODJO, directeur de l’Agence de développement des arts et de la culture

L’Agence de développement des arts et de la culture (ADAC) a un nouveau directeur. Kuami Hervé William CODJO a été nommé ce mercredi 31 mai 2023 en Conseil des ministres.

Le nouveau directeur de l’ADAC est un consultant indépendant qui maîtrise bien le secteur de la culture et des arts. Expert de l’UNESCO, il aurait mené par le passé, plusieurs missions dans de nombreux pays de l’Afrique, commanditées par l’Agence spécialisée du système des Nations Unies, et plusieurs autres organismes internationaux tels que l’Union Européenne, l’Organisation internationale de la Francophonie, etc.

